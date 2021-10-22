В Ингушетии безработный представлялся сотрудником ФСИН и брал деньги с семей заключенных

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Житель ингушского Малгобека стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве - по данным следствия, он получал деньги от родственников арестованных, представлялась сотрудником ФСИН, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ОФСИН РФ по региону в пятницу.

"Сотрудники группы собственной безопасности ОФСИН совместно с управлением уголовного розыска задержали жителя Малгобека. Он подозревается в том, что, представляясь сотрудником уголовно-исполнительной системы, путем обмана получал с родственников содержащихся в СИЗО деньги якобы за создание благоприятных условий", - сказал представитель ведомства.

По его данным, этот мужчина был безработным.

На лжесотрудника ФСИН завели уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).