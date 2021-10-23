Минпромторг заявил, что не направлял регионам рекомендации о работе ТЦ и кафе по QR-кодам

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ опроверг официальный выход рекомендаций для регионов по организации работы ритейла, предприятий общепита и торговых центров в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

"Рекомендации регионам действительно разрабатывались, однако в итоге не были одобрены, было принято решение их не выпускать. В СМИ оказалась рабочая версия документа, которая так и не была направлена в регионы", - заявили в пресс-службе министерства в минувшую пятницу вечером.

В рекомендациях регионам предлагалось обеспечить работу непродовольственных магазинов, кафе, ресторанов и иных объектов общественного питания, а также объектов, оказывающих бытовые услуги населению, при условии предъявления посетителем действительного QR-кода. Такое же рекомендации предлагались и в отношении торговых центров при работе расположенных в ТЦ фуд-кортов "на вынос".

Магазинам и торговым точкам, реализующим продукты питания, операторам интернет-торговли и сервисам доставки, АЗС и газозаправочным станциям предлагалось работать без ограничений при соблюдении масочного режима и социальной дистанции.

Сообщалось, что такие рекомендации были направлены Минпромторгом региональным властям, в чьей компетенции находится принятие решений о режиме работы непродуктового ритейла и общепита, однако позднее министерство заявило, что документ в субъекты не отправляло.