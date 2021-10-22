Минпромторг рекомендовал разрешить ТЦ и кафе работать в нерабочие дни с QR-кодами

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ разработал рекомендации для регионов по организации работы ритейла, предприятий общепита и торговых центров в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

В частности, министерство предлагает продолжить работу непродовольственных магазинов, кафе, ресторанов и иных объектов общественного питания, а также объектов, оказывающих бытовые услуги населению, при условии предъявления посетителем действительного QR-кода, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

На тех же условиях работу могут продолжить торговые центры, однако расположенным в ТЦ фуд-кортам рекомендуется обслуживать клиентов "на вынос".

Непродовольственный ритейл, предприятия общепита и торговые центры должны обеспечить идентификацию посетителя по документу, удостоверяющему личность, проверка QR-кода должна производиться непосредственно на входе.

Магазины и торговые точки всех форматов, реализующие продукты питания в качестве основного ассортимента, могут продолжить работу без ограничений ассортимента непродовольственных товаров и с соблюдением противоэпидемиологических мер (масочный режим, социальная дистанция), следует из рекомендаций Минпромторга.

Также при условии соблюдения противоэпидемиологических мер могут работать в обычном режиме операторы интернет-торговли и сервисы доставки, в том числе пункты выдачи заказов интернет-магазинов, АЗС, газозаправочные станции, а также магазины при АЗС (масочный режим, социальная дистанция).

"Для минимизации ущерба хозяйствующим субъектам предлагается все решения предварительно обсуждать с представителями бизнеса", - отмечается в рекомендациях министерства.

В Минпромторге подчеркнули, что "окончательное решение остается за главами субъектов Российской Федерации, а также главными государственными санитарными врачами субъектов Российской Федерации".

"Однако мы призываем действовать крайне взвешенно и не переусердствовать с ограничениями. Приоритет необходимо отдавать соблюдению санитарных требований в объектах торговли (дезинфекция помещений, соблюдение масочного режима и социальной дистанции и др.) и стимулированию к вакцинации населения", - подчеркивают в министерстве.

В России в последние дни почти ежедневно обновляются антирекорды по числу заболевших коронавирусом и умерших. 20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, регионы в зависимости от эпидемиологической обстановки могут ввести их раньше или продлить его после 7 ноября.

Оперштаб отмечает, что ситуация с COVID-19 остается сложной в большинстве регионов РФ.

В пятницу, по данным оперштаба, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 37 141, это новый антирекорд по числу заражений за пандемию, как и количество скончавшихся - умерли за сутки 1 064 пациента.