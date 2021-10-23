Чернышенко оценил затраты на федеральные и региональные ИС в 460 млрд руб.

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Общие затраты на владение федеральными и региональными информационными системами составляют примерно 460 млрд рублей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

На конференции "Использование единой платформы "ГосТех" он отметил, что сейчас насчитывается в общей сложности 826 федеральных и 3303 региональных информационных систем.

При этом бюджет, предусмотренный на ведомственные программы цифровой трансформации, составляет 170 млрд рублей на три года, еще 118 млрд рублей - дополнительный запрос ведомств на программы развития. Кроме того, на фоне резкого дефицита IT-кадров в стране (около 1 млн человек), удовлетворить такой спрос невозможно физически, отметил вице-премьер.

При этом основной проблемой государственных информационных систем остается невозможность их переиспользования, а в конечном счете от неэффективных процессов страдают граждане, сказал вице-премьер. Учитывая растущий запрос граждан на клиентоцентричность, основным фокусом цифрой трансформации госуправления должна стать оптимизация и реинжиниринг внутренних процессов ведомств, заявил он.

"80-85% функционала совпадает у всех информационных систем, которые создаются. Поэтому задача - перестать изобретать велосипед и сфокусировать усилия на том, чтобы оказывать услуги гражданам", - подчеркнул Чернышенко.

По его словам, платформа "Гостех" дает возможность переиспользования технологических и прикладных сервисов и быстрого вывода их на рынок. Частью платформы станет "Госмаркет" - маркетплейс готовых решений, устроенный по принципу AppStore и Google Play. По мнению вице-премьера, такой маркетплейс, оператором которого будет выступать Минцифры, способен кардинально изменить рынок Гос-IT.