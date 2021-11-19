Минцифры предложило ведомствам экономить на цифровизации

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры предлагает обязать федеральные органы власти сократить бюджетные расходы на ведомственные программы цифровой трансформации за счет использования единой облачной платформы "Гостех".

Ведомство опубликовало соответствующий проект постановления правительства на портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о поправках в Положение о ведомственных программах цифровой трансформации октября 2020 года.

В Минцифры рассчитывают, что бюжетные деньги можно будет сэкономить за счет использования ведомствами "территориально распределенной информационно-коммуникационной инфраструктуры... с применением технологий распределенной обработки данных и соответствующей требованиям к обеспечению безопасности информации в государственных информационных системах", то есть на базе единой облачной платформы "Гостех".

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее говорил, что в министерстве рассматривают возможность перевести всю разработку государственных и муниципальных информационных систем на платформу "Гостех" с 2024 года. Чтобы стимулировать ведомства к такому переходу, в Минцифры предложили увязать выделение дополнительного финансирования на цифровизацию с использованием платформы.

Эксперимент по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем на платформе "Гостех" проходит в 2020 года. "Гостех" - это "облачное платформенное решение для федеральных, региональных органов власти и бизнеса с единой средой разработки, сервисными системами, маркетплейсом с возможностью переиспользования компонентов", - сообщалось на сайте правительства в конце октября.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что общий бюджет, предусмотренный на ведомственные программы цифровой трансформации, составляет 170 млрд рублей на три года. При этом ведомства дополнительно запросили еще 118 млрд рублей на программы развития.