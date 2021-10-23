"Ельцин Центр" не будет работать с организаторами концерта Вадима Самойлова

Основатель рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - "Ельцин Центр" намерен прекратить сотрудничество с организаторами фестиваля "Уральская ночь музыки" (UralMusicNight) после выступления экс-фронтмена группы "Агата Кристи" Вадима Самойлова на мероприятии 22 октября, сообщает пресс-служба центра.

"В финале вечера в "Ельцин Центре" к микрофону вышел музыкант Вадим Самойлов. Свое выступление он закончил в устном жанре. Если переводить его монолог с нецензурного на литературный, то он заявил о своей ненависти к либералам и их идеям, а вместе с ними - и к "Ельцин Центру", на сцене которого выступал. Самойлов позволил себе и откровенно гомофобные заявления", - говорится в сообщении.

По словам представителей центра, организаторы не прервали монолог музыканта. На площадке собрались несколько сотен человек.

"Команда "Ельцин Центра" считает невозможным оставить выходку господина Самойлова без ответа. А потому оставляем за собой право прекратить сотрудничество с организаторами Ночи музыки и надеемся никогда более не видеть Самойлова в стенах Ельцин Центра", - отмечает пресс-служба.

Ранее в соцсетях появилось видео выступления Вадима Самойлова во время фестиваля "Уральская ночь музыки" в "Ельцин Центре", в ходе которого он высказал негативное мнение относительно деятельности центра.