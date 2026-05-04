В Екатеринбурге откроют памятную доску группе "Агата Кристи"

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге День радио отметят установкой памятной доски в честь рок-группы "Агата Кристи" и экскурсией, посвященной коллективу, сообщает пресс-служба Уральского федерального университета.

"В этом году центральным событием станет открытие памятной доски в честь группы "Агата Кристи", приуроченное к году уральского рока и 40-летию Свердловского рок-клуба", - говорится в сообщении.

Доску установят на территории Института радиоэлектроники и информационных технологий университета.

Автобусную экскурсию об истории группы проведет лидер "Агаты Кристи" Вадим Самойлов.

В пресс-службе напомнили, что "Агата Кристи" возникла на радиофаке вуза в 1984 году. Она называлась в то время ВИА РТФ УПИ - Вокально-инструментальный ансамбль Радиотехнического факультета Уральского политехнического института.

