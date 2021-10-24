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Число жертв ДТП с пассажирским автобусом в Калмыкии выросло до шести

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате лобового столкновения грузовика и пассажирского автобуса на трассе в Калмыкии выросло до шести, сообщили в пресс-центре МВД России.

В числе жертв аварии один ребенок.

Травмы различной степени тяжести получили 8 пассажиров.

Ранее сообщалось о пяти погибших в результате аварии.

По факту дорожно-транспортного происшествия МВД проводит проверку.

Авария произошла в ночь с субботы на воскресенье на 246-м километре автодороги Р-216 "Астрахань - Элиста - Ставрополь" (территория Яшкульского района). Столкнулись пассажирский автобус "Неоплан" и "КАМАЗ".

В грузовом автомобиле никто не пострадал.

Калмыкия

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