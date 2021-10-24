После аварии с погибшими в Калмыкии завели два уголовных дела

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Водитель автобуса, столкнувшегося с грузовиком на трассе в Калмыкии, стал фигурантом уголовного дела, сообщили "Интерфаксу" в республиканской прокуратуре в воскресенье.

"Еще одно уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Его расследование находится на личном контроле прокурора Калмыкии", - сказал собеседник агентства.

Первым было возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье на 264-ом километре автодороги Р-216 "Астрахань - Элиста - Ставрополь" произошло столкновение пассажирского автобуса "Неоплан", следовавшего по маршруту Махачкала - Санкт-Петербург, и грузового автомобиля "КАМАЗ".

В результате ДТП погибли шесть пассажиров, в том числе ребенок. Один пассажир после аварии находится в крайне тяжелом состоянии.