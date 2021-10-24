ФСИН опровергла информацию о попытке массового суицида в калужской колонии

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Распространенные в средствах массовой информации данные о якобы массовой попытке самоубийства заключенных в калужской колонии, не соответствуют действительности, заявили в пресс-бюро регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

В сообщении, поступившем "Интерфакс", отмечается, что речь идет о публикациях о том, что в ИК-3 УФСИН по Калужской области якобы несколько десятков осужденных совершили акт членовредительства.

Как добавили в УФСИН, исправительная колония работает в штатном режиме.

Ранее об инциденте сообщили некоторые региональные средства массовой информации.