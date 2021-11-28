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В Калужской области началась проверка возможных нарушений в исправительной колонии №4

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников сообщил о начале проверки исправительной колонии №4 в связи с возможными нарушениями.

"Получил информацию из соцсетей о притеснениях осужденных в ИК-4 (колония строгого режима, город Медынь в Калужской области). В том числе - лишение длительных свиданий их участников без подтверждений прививки (куар-кодов). Выезжаю на детальную проверку. О результатах сообщу", - написал Зельников на своей странице в фейсбуке.

Омбудсмен также добавил, что располагающие "тревожной информацией по ИК-4" могут сообщить ему лично на его страничке.

Ранее в социальных сетях появилось видео, где женщина рассказывает об избиении осужденных в колонии №4.

На данный момент "Интерфакс" не располагает официальным комментарием руководства УФСИН по Калужской области.

На сайте регионального УФСИН сообщается о введенных ограничительных мерах для посещений исправучреждений в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

Калужская область ИК-4

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