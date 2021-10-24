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Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Екатеринбурге

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Взрыв газовоздушной смеси произошел в жилом доме Екатеринбурга, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Эвакуирован 21 человек, пострадали два человека, сказал собеседник агентства. По его словам, инцидент произошел на улице Московской, 48.

Возгорания не последовало, несущие конструкции дома не повреждены, добавил источник.

При этом позднее в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области "Интерфаксу" сообщили, что информация не подтверждается, так как окна квартиры, из которой сообщили об инциденте, целы.

Обстоятельства произошедшего до сих пор выясняются.

Екатеринбург

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