Причиной взрыва в квартире в Екатеринбурге стал перегревшийся баллон монтажной пены

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Баллон с монтажной пеной взорвался в квартире в Екатеринбурге, где накануне вечером произошел хлопок, сообщила в понедельник пресс-служба АО "Екатеринбурггаз".

"Выяснилось, что произошел хлопок при использовании баллона с монтажной пеной, которым работали на кухне вблизи открытой дверцы духового шкафа. Духовка была включена, и емкость перегрелась", - отметила она.

В компании также заявили, что не проводят техобслуживание газового оборудования в этом доме, так как управляющая компания заключила договор на эти работы с другой организацией.

В воскресенье в квартире пятиэтажного жилого дома в Екатеринбурге произошел взрыв без возгорания и повреждения общедомового имущества. По предварительным данным, пострадали два человека 1994 и 2001 годов рождения.