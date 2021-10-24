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Жильцы дома в Екатеринбурге пострадали, зажигая огонь в духовке

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга начала проверку в связи с инцидентом в квартире жилого дома, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В сообщении отмечается, что рассматриваются различные версии произошедшего, однако предварительно причиной инцидента стала ненадлежащая эксплуатация газового оборудования жильцами. Облпрокуратура сообщает, что "непосредственно хлопок произошел в духовке при розжиге".

По предварительной информации, двое пострадавших - 1994 и 2001 годов рождения - с ожогами доставлены в медучреждение. Пожара в квартире не было.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в квартире в пятиэтажном жилом доме Екатеринбурга произошел взрыв газовоздушной смеси. При этом позднее в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области "Интерфаксу" сообщили, что информация не подтверждается, так как окна квартиры, из которой сообщили об инциденте, целы.

Екатеринбург

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