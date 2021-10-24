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Ростовский журналист Резник объявлен в розыск после записи в телеграм-канале

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Ростовской области объявил в розыск журналиста Сергея Резника, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Поводом для этого стал ряд записей в его телеграм-канале, а также в ряде ростовских телеграм-каналов, с которыми, как предполагается, он мог быть связан", - сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что Резник уже долгое время находится за пределами РФ. Об этом свидетельствуют и записи журналиста в социальных сетях.

"Интерфакс" на данный момент не располагает официальным подтверждением данной информации.

Журналист и блогер Сергей Резник специализируется на антикоррупционной тематике.

В ноябре 2013 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Резника к полутора годам лишения свободы за коммерческий подкуп и публичное оскорбление представителя власти. Позднее к этому добавился приговор по делу о заведомо ложном доносе. В совокупности Резника приговорили к трем годам колонии общего режима. Ему также было запрещено заниматься трудовой деятельностью в СМИ сроком на 2 года. На свободу он вышел в октябре 2016 года.

Ростовская область

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