В Ханты-Мансийском автономном округе произошел пожар на складе

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Пожар произошел на складе в Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону в воскресенье.

"Сообщение поступило в 20:21 о возгорании на улице Лазарева в промзоне. На данный момент площадь (пожара- ИФ) составляет около 1 тыс. квадратных м", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что здание - одноэтажное, используется под хранение мебели, предметов бытового обихода, вещей. На данный момент угрозы перехода огня на соседнее здание нет.

Предварительно известно, что пострадавших в результате пожара нет. На данный момент на месте работают 40 человек и 11 единиц техники.