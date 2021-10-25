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Калмыкия с 1 декабря введет QR-коды для посещения спортзалов и ресторанов

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Действие ограничительных мер, введенных для борьбы с новым коронавирусом, сохраняется в Калмыкии, сообщает пресс-служба главы республики.

"Действие ограничительных мер продлено до 28 ноября: сохраняется требование соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. С 1 декабря необходимы QR-код, сертификат о перенесенном COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест у посетителей культурно-просветительских и других массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что это требование касается организаций, оказывающих услуги в области искусства и организации развлечений, общественного питания, спорта, отдыха и развлечений; конференций и выставок; парикмахерских и салонов красоты; розничной торговли непродовольственными товарами в объектах с площадью свыше 100 кв. метров (кроме аптек, автозаправочных станций).

В регионе продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции для граждан старше 60 лет, сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений в залах театров и концертных залах при условии одновременного присутствия граждан не более 75% от общей вместимости залов.

За минувшие сутки в Калмыкии выявлено 64 новых случая заражения коронавирусом (с начала пандемии - 31 886), скончались 642 зараженных.

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Калмыкия Коронавирус

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