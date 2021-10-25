Участник "Свидетелей Иеговы" осужден в Севастополе на шесть лет

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Гагаринский райсуд Севастополя приговорил участника "Свидетелей Иеговы" (признана в России экстремистской организацией и запрещена) к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, заявили "Интерфаксу" в суде.

Другие подробности в суде не сообщили.

Приговор был вынесен в конце прошлой недели.

Осведомленный источник уточнил "Интерфаксу", что речь идет о севастопольце Игоре Шмидте. Он признан виновным по части 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

Прокурор в ходе прений затребовал для него 7 лет колонии.

Сотрудники ФСБ год назад провели обыски у нескольких адептов "Свидетелей Иеговы" в Севастополе, по итогу были арестованы четыре человека, в том числе Шмидт. Сначала он содержался в СИЗО, в марте 2021-го был отпущен под домашний арест, сказал источник.

Верховный суд России в апреле 2017 года по иску Минюста РФ признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил их деятельность в стране.