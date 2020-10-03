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Четверо адептов "Свидетелей Иеговы" арестованы в Севастополе

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Суд в Севастополе в пятницу постановил заключить под стражу четырех жителей города, подозреваемых в создании ячейки запрещенной в РФ религиозной организации Свидетелей Иеговы", сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Обыски прошли первого октября, "иеговисты" проходят по статье 282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация деятельности экстремистской организации). Сегодня избрана мера пресечения - до третьей декады ноября", - сказал собеседник агентства.

"Свидетели Иеговы" на своем сайте сообщили фамилии арестованных севастопольцев.

"Силовики в камуфляже вторглись как минимум к 9 местным жителям. Четверых мужчин и женщину поместили в ИВС, но к полуночи (1 октября - ИФ) женщину отпустили. (. . .) В отношении них возбуждено уголовное дело по экстремистской статье", - отмечается в сообщении.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением информации со стороны правоохранительных органов и суда: пресс-релизов о событиях в Севастополе 1-2 октября не было.

Тем временем, на Украине, которая считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, начали уголовное производство из-за обысков и задержаний севастопольских иеговистов по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы), сообщила пресс-служба базирующейся в Киеве прокуратуры АРК.

Верховный суд России в апреле 2017 года по иску Минюста РФ признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил их деятельность на территории государства.

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