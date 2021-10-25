"Платон" увеличит сеть покрытия автотрасс на 12 тысяч километров

Будет выпущено 2,3 млн новых устройств для перевозчиков

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Оператор госсистемы взимания с грузовиков массой более 12 тонн платы за проезд по федеральным автодорогам "Платон" - ООО "РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС) - до 2028 года получит порядка 20 млрд руб. на модернизацию и расширение инфраструктуры системы и выпуск дополнительных 2,3 млн бортовых устройств для бесплатной передачи грузоперевозчикам, следует из опубликованного распоряжения правительства РФ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

Согласно распоряжению, РТИТС возьмет на себя новые обязательства в рамках дополнительного соглашения с Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) к концессионному соглашению по созданию госсистемы "Платон" от сентября 2014 г.

Предполагается, что инфраструктура "Платона" будет распространена еще на 12 тыс. км федеральных автотрасс. РТИТС установит и будет эксплуатировать дополнительные 100 рамок фотовидеофиксации к уже имеющейся инфраструктуре из 491 рамки. Также оператор обеспечит работу еще 22 автомобилей контроля для мобильной фиксации нарушений в дополнение к уже имеющимся 100 машинам.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту распоряжения, с которой ознакомился "Интерфакс", изначально система "Платон" распространялась на 50 тыс. км федеральных дорог, а расширение ее инфраструктуры вызвано увеличением протяженности федеральных дорог более чем на 20% (на 12 тыс. км). "Обустройство этих трасс контрольной инфраструктурой системы "Платон" обеспечит равные условия для законопослушных грузоперевозчиков, а также сбор статистики об интенсивности движения и загруженности магистралей для формирования плана первоочередного ремонта и расширения дорог", - отметил замглавы Росавтодора Игорь Костюченко, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Кроме того, согласно распоряжению, РТИТС должен обеспечить выпуск еще 2,3 млн бортовых устройств "Платона" для последующей бесплатной передачи их грузоперевозчикам. Согласно концессионному соглашению, в рамках создания госсистемы "Платон" до 2019 года 2 млн бортовых устройств уже были произведены и выданы перевозчикам. "В 2020 году мы произвели за счет собственных средств и выдаем сейчас 300 тыс. бортовых устройств. И ранее также без увеличения государственного финансирования построили 10 контрольных конструкций на новых федеральных трассах", - отметил гендиректор РТИТС Антон Замков, слова которого передала пресс-служба компании.

Из распоряжения также следует, что функционирование госсистемы "Платон" будет распространено на 1,5 тыс. км федеральных автотрасс, находящихся в ведении госкомпании "Автодор". Речь идет об участках, на которых введение платности не планируется до 2024 г. Для этого РТИТС, Росавтодор и госкомпания "Автодор" должны в двухмесячный срок заключить соответствующее трёхстороннее соглашение.

Дополнительная плата концедента, которая будет компенсировать затраты РТИТСа на модернизацию инфраструктуры "Платона" в 2022-2027 гг. с выпуском бортовых устройств, рассчитана в распоряжении в объеме не менее 20,3 млрд руб. без учета НДС.

Как сообщалось, полная стоимость создания госсистемы "Платон" в рамках подписанного осенью 2014 года концессионного соглашения между Росавтодором и РТИТС сроком на 13 лет оценивалась в 29 млрд руб. Инфраструктура системы сейчас включает два центра обработки данных и федеральный центр автоматической фиксации нарушений для Ространснадзора, программное обеспечение, контрольную инфраструктуру на более чем 50 тыс. км федеральных дорог (491 рамка и 100 автомобилей), около 140 центров обслуживания пользователей и др.

По данным РТИТС, сборы "Платона" за время работы госсистемы составили 164 млрд руб., включая взысканные Ространснадзором штрафы. Оператор заявляет, что собранные средства, включая штрафы, перечисляются в Федеральный дорожный фонд и идут на ремонт дорог и мостов. На сегодняшний день свыше 678 тыс. грузоперевозчиков зарегистрировали в госсистеме "Платон" более 1,55 млн транспортных средств массой свыше 12 тонн, четверть из которых принадлежит иностранным логистическим компаниям.