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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:19

Тариф "Платона" с 1 февраля вырастет на 30 коп., до 2,84 руб./км

Тариф "Платона" с 1 февраля вырастет на 30 коп., до 2,84 руб./км
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Тариф госсистемы взимания платы с грузовиков массой более 12 тонн за проезд по федеральным автодорогам "Платон" с 1 февраля 2023 года будет проиндексирован на 30 копеек: с текущих 2,54 руб./км до 2,84 руб./км, сообщило Федеральное дорожное агентство (Росавтодор).

Фактический размер платы рассчитывается ежегодно в период с 10 по 20 января с учетом данных Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год.

Росавтодор в июле 2022 г. публиковал плановый прогноз индексации, в соответствии с которым в феврале 2023 г. предполагалось повышение тарифа "Платона" на 44 коп., до 2,98 руб./км.

Индексация тарифа госсистемы "Платон" в утвержденном формате, с публикацией его прогнозной величины за полгода, производится с 2019 г. и учитывает проработанную Минтрансом совместно с грузоперевозчиками программу предсказуемости изменения размера платы.

На сегодняшний день в "Платоне" зарегистрировано свыше 1,729 млн грузовиков массой более 12 тонн, принадлежащие более 763 тыс. грузоперевозчиков.

За время работы госсистемы в Федеральный дорожный фонд поступило более 212,6 млрд руб., включая взысканные Ространснадзором штрафы с грузоперевозчиков-нарушителей. Средства направляются на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения, подчеркивают в Росавтодоре.

В Минтрансе России отмечают, что именно большегрузные автомобили оказывают наиболее сильное воздействие на целостность дорожного полотна. За счет средств, поступающих в федеральный дорожный фонд через систему "Платон", поддерживается качество дорожного покрытия.

В случае неприменения ежегодной индексации тарифа, выпадающие доходы Федерального дорожного фонда в 2023 году составят 4 млрд руб. На такую сумму можно отремонтировать порядка 200 км автомобильных дорог, констатируют в ведомстве.

Платон Росавтодор
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