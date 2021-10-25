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Путин в конце недели примет в Москве президента Финляндии

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В конце недели Москву посетит с рабочим визитом президент Финляндии Саули Ниинистё и проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Пресс-служба Кремля в середине сентября сообщила о телефонном разговоре двух президентов и о том, что они договорились о дальнейших личных контактах и продолжении активного диалога на различных уровнях.

В канцелярии Ниинистё рассказали, что два лидера обсудили двусторонние отношения, ситуацию в Афганистане, арктические инициативы и безопасность в Европе. В Кремле добавили, что при обмене мнениями по европейской проблематике "президент Финляндии акцентировал важность реализации инициативы созыва в Хельсинки в 2025 году саммита по случаю 50-летия проведения Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе", а Путин "высказался в поддержку такого рода шагов, способствующих возрождению "духа Хельсинки"".

Финляндия Саули Ниинистё Владимир Путин Дмитрий Песков

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