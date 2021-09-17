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Хроника последних дней СССР

Путин в беседе с президентом Финляндии призвал возродить "дух Хельсинки"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-служба Кремля представила свой пресс-релиз о телефонном разговоре президентов Росии и Финляндии Владимира Путина и Саули Ниинистё.

Ранее в пятницу канцелярия Ниинистё сообщила, что два лидера обсудили двусторонние отношения, ситуацию в Афганистане, арктические инициативы и безопасность в Европе.

В Кремле рассказали, что при обмене мнениями по европейской проблематике "президент Финляндии акцентировал важность реализации инициативы созыва в Хельсинки в 2025 году саммита по случаю 50-летия проведения Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе", а Путин "высказался в поддержку такого рода шагов, способствующих возрождению "духа Хельсинки"".

Обсуждая двусторонние отношения, президенты затронули совместные проекты в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

"С учетом председательства России в Арктическом совете подтверждена заинтересованность в развитии диалога в рамках этой организации", - говорится в пресс-релизе.

По сведениям Кремля, финский лидер поблагодарил Путина за помощь России финской стороне в эвакуации из Афганистана. Путин же проинформировал Ниинистё о договоренностях по афганскому досье, достигнутых на состоявшихся в Душанбе 16-17 сентября сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав государств-членов ШОС".

Президенты договорились о дальнейших личных контактах и продолжении активного диалога на различных уровнях, добавили в пресс-службе Кремля.

Финляндия Саули Ниинистё Владимир Путин Афганистан Европа Хельсинки

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