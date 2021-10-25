Российский генконструктор предупредил о критических рисках из-за мусора в космосе

Наиболее сконцентрированная область орбитального мусора в пределах 2000 км от поверхности Земли Фото: NASA ODPO

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В связи с высоким темпом увеличения спутниковых группировок на орбите в ближайшие десять лет ситуация с космическим мусором может стать критической, считает главный конструктор Системы контроля космического пространства (концерн "МАК "Вымпел", АО "Концерн ВКО "Альмаз-Антей") Виталий Горючкин.

"С таким темпом развития, что мы сейчас видим, тем количеством аппаратов, которые выводятся, я считаю, что в ближайшие 10 лет с высокой вероятностью ситуация станет очень близкой к критической или станет критичной, если мы не разработаем каких-то новых методов по контролю и предупреждению таких ситуаций", - сказал Горючкин в интервью "Интерфаксу" в понедельник.

По его словам, особо остро проблема космического мусора стоит в области низких орбит высотами до 3,5 тыс. км.

"Основным средством работы по низкоорбитальным космическим объектам являются радиолокационные станции. Оптические средства наблюдения не в полной мере обеспечивают возможность независимого сопровождения низкоорбитальных космических объектов. Но стоит отметить, что и в области высоких орбит, особенно в геостационарной области, проблема является очень острой", - сказал Горючкин.

Он отмечает, что большой проблемой для системы контроля являются маленькие объекты на орбите.

"Те радары, которые у нас есть, - радары системы контроля, радары предупреждения о ракетном нападении, в том числе новые РЛС высокой заводской готовности линейки "Воронеж", успешно решают задачи по сопровождению не слишком малых объектов. Однако нужны специализированные мощные радары, которые будут решать задачи именно контроля малоразмерных космических объектов", - сообщил главный конструктор СККП.

"Есть много идей по очистке пространства от имеющегося космического мусора, но они пока ближе к фантастическим", - сказал Горючкин.

4 августа в "Роскосмосе" сообщили, что общий вес космического мусора на орбите превышает семь тысяч тонн. По данным госкорпорации, ежедневно автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве получает от трех до десяти сообщений о сближениях российских космических аппаратов с потенциально опасными объектами.

В июне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выступил за создание единой международной системы мониторинга космического мусора. Он заявил, что создание многотысячных группировок несет угрозу для МКС. "Роскосмос", по его словам, предлагает обязать создателей подобных спутниковых систем сводить отработанные аппараты с орбиты.

"Мы хотим понимать, кто и что будет выводить, и будут ли нести ответственность организаторы такого рода орбитальных систем за сведение с орбиты своих космических аппаратов после того как они отслужили свой срок", - добавил глава "Роскосмоса".