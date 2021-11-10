МКС скорректирует орбиту для уклонения от обломка китайского спутника

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - МКС проведет маневр для уклонения от обломка китайского метеоспутника, сообщили в "Роскосмосе".

"С целью уклонения от объекта космического мусора специалисты Службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш провели расчет коррекции орбиты Международной космической станции", - заявили в управлении госкорпорации.

"В среду, 10 ноября, в 23:15 по московскому времени будут включены двигатели причаливания и ориентации пристыкованного к МКС транспортного грузового корабля "Прогресс МС-18". Величина импульса составит 0,7 м/с, время работы двигателей составит 361 секунду", - отмечается в сообщении.

По данным "Роскосмоса", фрагмент спутника при нынешней орбите пролетел бы на расстоянии 600 метров от МКС. После коррекции орбиты ее высота увеличится на 1240 метров.

Ранее в среду в госкорпорации сообщили, что китайский метеоспутник Fengyun-1C сблизится с МКС в ночь на пятницу.

В апреле 2019 года в ЦНИИМАШ сообщали, что МКС за время своего существования пришлось 25 раз уклоняться от космического мусора. Минимальное расстояние, на котором оказался космический мусор от станции, - 720 метров.

В 2020 году МКС провела два маневра для уклонения от мусора - в июле и сентябре.

Ранее главный конструктор Системы контроля космического пространства Виталий Горючкин заявил "Интерфаксу", что в ближайшие 10 лет ситуация с космическим мусором может стать критической.

4 августа в "Роскосмосе" сообщили, что общий вес космического мусора на орбите превышает 7 тыс. тонн. По данным госкорпорации, ежедневно автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве получает от трех до десяти сообщений о сближениях российских космических аппаратов с потенциально опасными объектами.

В июне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выступал за создание единой международной системы мониторинга космического мусора. Он заявил, что создание многотысячных группировок несет угрозу для МКС. "Роскосмос", по его словам, предлагает обязать создателей подобных спутниковых систем сводить отработанные аппараты с орбиты.