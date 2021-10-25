Кабмин РФ утвердил план борьбы с контрафактом

Правительство планирует создать базу нарушителей и ужесточить ответственность

Уничтожение контрафактной партии игрушек Фото: Елена Нагорных/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило комплексный план реализации стратегии по противодействию контрафакту, планирует проработать вопрос о создании базы данных недобросовестных производителей и продавцов, может расширить перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, в том числе, за счет стройматериалов.

"Надо внимательно изучить вопрос создания базы данных недобросовестных производителей, импортеров, поставщиков и продавцов", - заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами.

Он подчеркнул, что при формировании базы "важно вести системную работу с бизнес-сообществом, проводя регулярные консультации с добросовестными предпринимателями".

Доложить правительству о проработке вопроса создания базы данных недобросовестных поставщиков ведомства должны к IV кварталу 2023 года, следует из текста плана, размещенного на сайте правительства.

Комплексный план предусматривает также развитие системы прослеживаемости товаров и маркировки. "Прежде всего надо развивать систему маркировки и прослеживаемости товаров, внедрять комплексный мониторинг во всех отраслях промышленности, подготовить качественный прогноз развития ситуации на теневых рынках", - сказал Мишустин.

Как отмечается в сообщении пресс-службы правительства, планом предусмотрено ужесточение ответственности за производство, хранение, переработку и сбыт контрафакта. В тексте плана, в частности, упоминается, что к III кварталу Минпромторг и Роспотребнадзор с заинтересованными ведомствами должны проработать механизм, позволяющий привлекать к ответственности за нарушения законодательства в сфере оборота контрафакта собственников и арендаторов торговых объектов.

Правительство может расширить перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. В частности, до конца этого года Минпромторг, Минэкономразвития, Росстандарт и Росаккредитация должны проработать целесообразность включения в эти перечни строительных материалов, следует из текста комплексного плана.

В I квартале ведомства должны представить в правительство доклад о комплексе мер по снижению доли контрафактной и фальсифицированной продукции в индустрии строительных материалов.

Также отдельно определен срок для подготовки комплексного плана по борьбе с контрафактом в сфере электронной промышленности (включая электронно-компонентную базу и микроэлектронику) - III квартал 2023 года.

Ко II кварталу 2022 года ведомства должны представить в правительство предложения об установлении обязательного подтверждения соответствия никотинсодержащей продукции.

Правительство также планирует разработать порядок вывоза, хранения, уничтожения, переработки и реализации изъятых из оборота немаркированных товаров, подлежащих обязательной маркировке. Как и предлагал ранее Минпромторг, изъятию должны будут подлежать также оборудование, на котором был произведен товар, и автотранспорт, на котором он перевозился.

Стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции до 2025 года была утверждена правительством в феврале 2021 года. Как отмечается в сообщении правительства, в числе приоритетных для мониторинга в стратегии указаны химическая, электронная, пищевая и лёгкая промышленность, фармацевтика, автомобилестроение, сельскохозяйственное машиностроение, народные художественные промыслы.