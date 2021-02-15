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Правительство РФ утвердило 5-летнюю стратегию по борьбе с контрафактом

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило Стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции до 2025 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

"В России будут созданы эффективные механизмы борьбы с контрафактом, усовершенствована нормативно-правовая база и сформированы условия для действенного общественного контроля", - отмечается в сообщении.

Минпромторг должен в течение трех месяцев подготовить план реализации стратегии. "Необходимо приступить к реализации стратегии максимально оперативно, поэтому прошу Минпромторг в трехмесячный срок подготовить план мероприятий по ее исполнению", - заявил в понедельник на совещании с вице-премьерами Мишустин.

Он сообщил, что "в стратегии определены приоритетные отрасли для наблюдения, среди них - пищевая и легкая промышленность, фармацевтика, авто- и авиапром, индустрия детских товаров, химическая промышленность и другие". К числу подлежащих особому мониторингу отраслей отнесены также электронная промышленность, сельскохозяйственное машиностроение и народные художественные промыслы, уточняется в сообщении правительства.

Помимо борьбы с "серыми" товарами, стратегия будет направлена на пресечение использования поддельных сопроводительных документов, противодействие нелегальным логистическим схемам, в том числе, с учетом развития интернет-торговли.

"Планируется усилить защиту интеллектуальной собственности, создать национальный центр компетенций, который займется анализом ситуации в этой сфере, разработать и внедрить электронные сервисы для людей и, конечно, сблизить законодательство с нашими партнерами по Евразийскому экономическому союзу", - сообщил премьер-министр.

Стратегия предполагает также развитие системы прослеживаемости товаров.

Согласно опубликованному тексту стратегии, в краткосрочной перспективе в пищевой промышленности правительство видит основные риски в несоблюдении обязательных требований ЕАЭС к безопасности продукции, в легкой промышленности - в высокой доле незаконного оборота (в том числе, при ввозе продукции из-за рубежа), в фармацевтике и медицинской промышленности - в фальсификации, нарушений требований маркировки, незаконном обороте через интернет-аптеки.

В автопроме основным предметом для противодействия является ввоз и реализация контрафактных запчастей и несоблюдение требований к безопасности. Аналогичная проблема (несвоевременное выявление в процессе производства, ремонта и эксплуатации авиатехники неаутентичных компонентов и запчастей с неподтвержденным жизненным циклом) существует в авиапроме, следует из стратегии.

В сельхозмашиностроении существует проблема ввоза комбайнов в частично разобранном виде в обход существующих квот.

Для строительной отрасли характерен незаконный оборот цемента, сухих смесей и других строительных материалов, кроме железно-бетонных конструкций, отмечают авторы стратегии

В среднесрочной перспективе правительство предлагает обратить внимание на незаконный оборот продукции в топливной промышленности (незаконные врезки, подпольные НПЗ), химпроме (контрафактные удобрения и парфюмерия), трубной промышленности (незаконный оборот б/у стальных труб с негарантированным техническим ресурсом) и ряде других.

Михаил Мишустин

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