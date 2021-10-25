Близ третьего очага АЧС в Пермском крае уничтожат все поголовье свиней

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В третьем эпизоотическом очаге африканской чумы свиней (АЧС) в Пермском крае зафиксирована гибель 15 животных, в угрожаемой зоне в двух населенных пунктах уничтожат все поголовье. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Третий за осень эпизоотический очаг АЧС в регионе был обнаружен в минувшую пятницу в ЗАТО Звездный на территории крестьянского (фермерского) хозяйства.

"На сегодняшний день на территории угрожаемой зоны зафиксирована гибель 15 свиней. Их трупы сожгли. Сейчас устанавливается количество живых свиней на этой территории и число расположенных здесь подсобных хозяйств", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в угрожаемую зону вошли поселок Звездный и село Бершеть, в них располагаются СНТ "Заречное" и "Рябинушка". В угрожаемой зоне (в радиусе 5 км от очага заражения) все живые свиньи будут уничтожены.

Ранее сообщалось, что первый в Пермском крае случай заражения животных АЧС был выявлен 30 сентября в частном подворье в Краснокамском городском округе. Тогда власти ввели карантин в населенных пунктах округа, расположенных вокруг деревни Карабаи, где выявлена АЧС. К угрожаемой зоне отнесли еще 8 населенных пунктов округа. В части территорий Краснокамского и Нытвенского округов, Усть-Качкинского сельского поселения Пермского района установлена зона особого наблюдения.

Второй очаг зафиксирован в селе Савинское (Пермский район Пермского края), на территории садоводческого кооператива "Ивушка". Там уничтожили 73 головы. В угрожаемую зону попало 50 населенных пунктов, в девяти из них содержатся свиньи. В зону наблюдения попало 135 населенных пунктов.