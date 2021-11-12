Ущерб сельхозпредприятий РФ от АЧС в 2021 г. оценили в 1,9 млрд руб.

Необходимо создать вакцину от вируса АЧС к 2024 году, заявила вице-премьер Абрамченко

Сжигание свинопоголовья в связи с выявлением африканской чумы свиней в Забайкальском крае Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Ущерб сельхозпредприятий РФ от африканской чумы свиней (АЧС) в этом году достиг 1,9 млрд рублей, необходимо усилить "оборону" против этого заболевания и к 2024 году создать вакцину от него. Такие задачи поставила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на заседании противоэпизоотической комиссии, сообщает ее пресс-служба.

По словам Абрамченко, АЧС, ящур и другие болезни животных становятся основными угрозами для эффективного развития животноводства и поддержания ветеринарной безопасности. Кроме того, вспышки АЧС в регионах существенно влияют на снижение производства продукции животноводства. "В России зафиксировано 112 инфицированных объектов по АЧС среди домашних свиней в 38 субъектах. АЧС среди диких кабанов выявлена в 19 субъектах", - уточнила она.

Как подчеркнула вице-премьер, в этом году "крайне неблагоприятная ситуация сложилась по африканской чуме свиней, на производство существенное влияние оказало распространение вируса". Ущерб от этого заболевания уже достиг 1,9 млрд рублей.

"Исходя из вспышек, которые мы наблюдали, делаем вывод, что на предприятиях грубо нарушаются ветеринарные правила", - сказала она, отметив, что стратегия развития свиноводства подразумевает тенденцию на сосредоточение поголовья в больших хозяйствах, которые обеспечивают соблюдение ветеринарных правил, перевод хозяйства с компартментом (зоосанитарным статусом - ИФ) ниже третьего на другие виды производства продукции животноводства, развитие индустриального производства.

По данным Россельхознадзора, вспышки АЧС в текущем году на 11 крупных комплексах III и IV компартментов происходили в результате циркуляции возбудителя АЧС в прилегающей местности, в том числе в дикой фауне, а также из-за нарушения ветеринарных требований самими предприятиями. Кроме того, существует проблема несвоевременных действий предприятий по приостановке производства после выявления вируса.

По итогам заседания комиссии Абрамченко поручила создать систему реагирования на риски распространения АЧС на всех уровнях и разработать меры постоянного ветеринарного контроля без предупреждения предприятий. "Россельхознадзор вместе с региональными ветеринарными службами должны регулярно проводить мониторинг ситуации. И исходя из результатов мониторинга должен включаться соответствующий уровень обороны и оперативно проводиться "блокирующие" мероприятия - муниципального, регионального или федерального уровня, - сказала вице-премьер. - Это вопрос национальной продовольственной безопасности. Поэтому послабления в части контроля и проверок предприятий на соблюдение требований ветеринарной безопасности неуместны".

Кроме того, Абрамченко поручила Минсельхозу, Россельхознадзору и другим ведомствам совместно с регионами проанализировать достаточность нормативного регулирования и внести в правительство предложения о корректировке нормативно-правовых актов. "В частности, в числе предложений участников заседания - разработка законопроекта о введении обязательных требований по обеспечению охраны периметра территорий предприятий животноводства и внедрению информационных систем контроля", - сообщается в пресс-релизе.

На заседании также обсуждался ход организации вакцинопрофилактики и диагностики заболеваний животных. "От науки ждут прорыва, без создания эффективной вакцины невозможно справиться с АЧС и обезопасить страну от рисков заражения территорий и снижения производства. Ежегодно мы переносим сроки научным организациям, при этом есть стратегические документы, необходимое финансирование, координация, готовность бизнеса принять участие. Предлагаю поставить точку. Прошу Минобрнауки совместно с РАН обеспечить к 2024 году разработку и внедрение действенной вакцины от АЧС для сельхозживотных", - сказала Абрамченко.