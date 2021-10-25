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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Ожидание прививки в очереди в ТЦ Петербурга достигло 6,5 часов

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах Петербурга испытывают нагрузку, на входе образуются очереди, сообщили "Интерфаксу" очевидцы в понедельник.

На прошлой неделе губернатор Петербурга Александр Беглов издал два постановления: первое касается доступа с QR-кодами с 15 ноября и 1 декабря, второе – нерабочих дней.

Корреспондент "Интерфакса" попытался в воскресенье записаться на прививку через службу 122. Ближайшую запись в южных районах предложили на 12 ноября. При этом QR-код предоставляется только после второй дозы спустя три недели после первой.

Таким образом, ни к 15 ноября, ни к 1 декабря, когда вводится доступ по QR-кодам в учреждения культуры, досуга, общепита и спорта, успеть не получилось бы.

Без предварительной записи, в порядке живой очереди прививку в службе 122 предложили сделать в торговом центре у станции метро "Купчино", где пункт вакцинации начинает работу в 9:00.

Прибыв в 10:00 понедельника, корреспондент "Интерфакса" занял очередь на улице, став в ней 31-м. Чтобы не стоять все время на улице, организаторы предложили зайти в комнату ожидания и оставить там свои контакты.

К 14:00 прививку сделали 20 пациентам из очереди. Большую часть приема в кабинете занимает заполнение анкеты и данных пациента. Осмотр перед вакцинацией ведет один врач.

Корреспондент агентства смог сделать прививку только в 16:30. В итоге время ожидания в очереди составило 6,5 часов.

Люди продолжают занимать очередь, хотя пункт работает только до 18:30.

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