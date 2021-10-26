В поликлиниках Петербурга до конца месяца почти не осталось талонов на вакцинацию

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Менее десятка медицинских организаций Петербурга предлагают запись на прививку от коронавируса до конца октября, свидетельствуют данные портала электронных сервисов городской системы здравоохранения "Здоровье петербуржца" по состоянию на вторник.

Это, в частности, поликлиники №№ 106, 93, 21, 122, 60, 17 и клиника при Николаевской больнице.

При попытке записи на вакцинацию в Петербурге через "Госуслуги" система информирует, что из 104 медицинских организаций города доступных талонов не осталось ни у одной. Параллельно сообщается, что в работе информационных систем Минздрава наблюдаются сбои и "возможно появление ошибок при записи к врачу и на вакцинацию".

"Если доступное для записи время отсутствует, попробуйте повторить попытку позднее или запишитесь в лист ожидания", - говорится в сообщении.

Согласно городскому порталу "Здоровье петербуржца", только в 23 поликлиниках и их отделениях свободных талонов нет.

В ряде случаях это также может свидетельствовать о технических сбоях: о поликлинике №99 система одновременно сообщает об отсутствии талонов и о наличии свыше 1 тыс. свободных слотов. Гражданам предлагается подать заявку в список отложенной записи.

"Это могут быть сбои не столько со стороны портала, сколько со стороны медицинских организаций, которые вовремя не вводят свое расписание в систему", - уточнили "Интерфаксу" в комитете по здравоохранению.

Среди оставшихся поликлиник, куда можно записаться на вакцинацию через портал, по 29 адресам есть возможность записи с 1 по 8 ноября. В большинстве пунктов - по 38 адресам - талоны доступны только через две недели, из них свыше 20 поликлиник предлагают запись только во второй половине ноября.

В частности, в поликлинике №111 Приморского района система показывает два номерка на 25 ноября, в двух отделениях поликлиники №114 того же района - на 22 и 24 ноября.

В Выборгском районе в поликлиниках №71 и №104 не осталось ни одного талона, согласно данным портала. В поликлинике №117 более 4 тыс. свободных слотов, но при записи система выдает ошибку, в том числе с сообщением "Выбранная медицинская организация сейчас не дает возможности записаться на вакцинацию".

В Красногвардейском районе по сети можно записаться только на два дня - 31 октября или 24 ноября в одно из отделений поликлиники №17. В остальные организации талоны отсутствуют либо предлагается подать заявку в журнал отложенной записи.

В одном из трех поликлинических отделений при больнице №40 в Курортном районе, согласно информации системы, осталось 27 свободных номерков, но при попытке записи система их не находит. Во втором нет ни одного номерка, в третье отделение можно записаться с 9 ноября.

В Московском районе свободно на октябрь можно успеть записаться в поликлинику №21. В другие учреждения свободные талоны есть с 10-15 ноября.

Во Фрунзенском районе в три поликлиники записаться невозможно, еще в три отделения есть запись на 17-18 ноября, в два других - на 9 ноября.

В Центральном районе свободная запись обнаруживается только у поликлиник №37 и №9 - с 1-2 ноября, в поликлинике №38 талонов на портале нет, как и в клинике при больнице им. Боткина.

Ранее сообщалось, что в пунктах вакцинации, развернутых в торговых центрах Петербурга, куда можно попасть без предварительной записи, образуются очереди.

Введение QR-кодов

Власти города ранее объявили о введении обязательных QR-кодов с 1 ноября для посетителей конгрессно-выставочных, спортивных и физкультурных мероприятий численностью более 40 человек, с 15 ноября - для посещения бассейнов, фитнес-центров, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, с 1 декабря - для посещения общепита, магазинов (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов и магазинов, реализующих товары первой необходимости, а также магазинов, не имеющих зала обслуживания).

Кроме того, с 30 октября по 7 ноября музеи и театры Петербурга будут доступны только при предъявлении QR-кода или справки о медотводе от прививки. Коды или ПЦР-тесты также будут необходимы постояльцам гостиниц, пансионатов, домов отдыха, санаторно-курортных организаций.