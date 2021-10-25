Введение QR-кодов в Ненецком АО перенесли на неопределенный срок

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Власти Ненецкого автономного округа (НАО) перенесли внедрение системы QR-кодов для посещения общественных мест на неопределённый срок, сообщает в понедельник пресс-служба окружного правительства.

"Срок введения QR-кодов перенесен. Система начнет действовать после проработки всех нюансов. О новой дате и порядке действий будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Новую дату введения QR-кодов в пресс-службе "Интерфаксу" не уточнили.

Ранее сообщалось, что с 25 октября в НАО планировалось ввести систему QR-кодов для доступа в спортивные объекты, объекты культуры, предприятия отдыха и досуга (бары и клубы), организации общественного питания, салоны красоты, косметические, СПА и массажные салоны, солярии, сауны и иные подобные объекты.

С 19 октября в регионе продолжает действовать обязательная вакцинация для работников медицинских и образовательных организаций, учреждений социального обслуживания и социальной защиты, а также лиц, проживающих в организациях социального обслуживания.