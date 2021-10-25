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В России установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19

В России установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 37 930 случаев, это новый антирекорд за пандемию, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

За минувшие сутки в РФ вновь выявлено максимальное за пандемию число новых заражений, которое более чем на две тысячи превышает показатель на утро воскресенья (35 660).

В Москве за сутки зафиксировано 7 778 случаев коронавируса, за ней следует Московская область - 3 127 заболевших, это новый антирекорд за пандемию. В Санкт-Петербурге выявили 2 693 новых случая COVID-19.

Еще 1 184 новых случая COVID-19 зафиксировано в Самарской области, 769 - в Нижегородской области, 741 - в Воронежской области, 670 - в Башкирии, 655 - в Крыму, 649 - в Пермском крае, 644 - в Свердловской области, 606 - в Ростовской области, 581 - в Красноярском крае, 516 - в Смоленской области, 489 - в Ульяновской области, 475 - в Саратовской области, 437 - в Брянской области, 436 - в Челябинской области.

Кроме того, 435 случаев - в Омской области, 431 - в Иркутской области, 420 - в Алтайском крае, 411 - в Ставропольском крае, 410 - в Оренбургской области, 405 - в Архангельской области, 401 - в Волгоградской области, 395 - в Удмуртии, 386 - в Тверской области, 367 - в Калининградской области, 365 - в Хабаровском крае, 360 - в Липецкой области, 338 - в Пензенской области, 337 - в Ленинградской области, 334 - в Вологодской области, 333 - в Карелии, по 328 - в Белгородской области, Севастополе. 326 - в Тюменской области.

Также 319 случаев зафиксированы в Забайкальском крае, 312 - во Владимирской области, 311 - в Курской области, 305 - в Коми, 282 - в Псковской области, 275 - в Якутии, 273 - в Орловской области, по 267 новых пациентов в Кемеровской области, Новосибирской области. 264 - в Ханты-Мансийском АО, 261 - в Краснодарском крае, 260 - в Приморском крае, 258 - в Ярославской области, 251 - в Астраханской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

За последние сутки в РФ было подтверждено 1 069 смертей от коронавируса. Больше всего скончавшихся в Москве - 83, в Петербурге - 65, в Нижегородской области - 42.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 279 тыс. 573 случая коронавирусной инфекции, 231 669 умерших и 7 млн 186 тыс. 611 выписанных, в том числе 20 690 выписаны за последние сутки.

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