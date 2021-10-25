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Режим ЧС муниципального характера ввели в Набережных Челнах из-за взрыва в доме

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Набережных Челнах после взрыва газа в пятиэтажном доме введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Проведено выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и ОПБ (оперативно-поискового бюро - ИФ) города Набережных Челнов, принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера и установлен местный уровень реагирования", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Как сообщалось, взрыв газа произошел вечером в понедельник на четвертом этаже пятиэтажного дома в Набережных Челнах по ул. Татарстан 25/18. Квартиры на четвертом и пятом этажах завалены обломками, есть пострадавшие.

Набережные Челны Татарстан

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