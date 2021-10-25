Источник сообщил о спасении всех оказавшихся под завалами в Набережных Челнах

Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Всех жильцов пятиэтажки в Набережных Челнах, оказавшихся под завалами после взрыва газа, удалось спасти, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, из-под завалов извлечены все, кто там находился. Все четверо пострадавших переданы медикам живыми. Никто не погиб", - сказал источник.

Спасатели повторно осмотрят завалы перед тем, как начать разбор с помощью техники.

В пресс-службе татарстанского управления МЧС РФ подтвердили, что четверо пострадавших извлечены из-под завалов на месте взрыва в доме в Набережных Челнах. "Всего спасли четверых человек", - говорится в сообщении.

Спасательная операция еще не завершена, поисковые работы продолжаются, уточнил "Интерфаксу" представитель ведомства.

Взрыв газа произошел вечером в понедельник на четвертом этаже пятиэтажного дома в Набережных Челнах по ул. Татарстан 25/18. Квартиры на четвертом и пятом этажах завалены обломками.

Минздрав Татарстана сообщал о четырех пострадавших: двух братьях-подростках 2010 и 2004 года рождения, девушке 1999 года рождения и мужчине 1951 года рождения.