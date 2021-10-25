СКР передает РПЦ книгу о расследовании дела об убийстве царской семьи

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета России поручил передать Русской православной церкви три тома книги, подготовленной по результатам расследования уголовного дела об убийстве царской семьи, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению направить руководству РПЦ книгу "Преступление века. Материалы следствия", повествующую о расследовании убийства царской семьи, для ознакомления с результатами следствия и судебных экспертиз", - говорится в сообщении.

Как пояснили в СКР, в трех томах книги собраны уникальные материалы следствия и исторические документы, связанные с гибелью российского императора Николая II, его семьи и их приближенных.

Читателям представлены результаты идентификации останков 11 человек, обнаруженных под Екатеринбургом, заключение комплексной комиссионной историко-архивной судебной экспертизы, 18 молекулярно-генетических судебных экспертиз, реестр вещественных доказательств и других сведений, на основании которых восстановлена хронология и воспроизведена реконструкция событий, произошедших в 1918-1919 годах.

"Эта книга – общий труд следователей СК России, ученых, экспертов, других специалистов и исследователей разных направлений", - заключили в СК.