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Бастрыкин поручил СК разобраться в ситуации со скифским золотом

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю крымского главка СК Владимиру Терентьеву организовать проверку по факту невозвращения нидерландским судом коллекции скифского золота - "культурных ценностей, принадлежащих Республике Крым", сообщили в СК.

Управлению правового обеспечения и международного сотрудничества СКР он поручил во взаимодействии с МИД России помочь проверке и досконально изучить ситуацию. В СК пообещали дать должную оценку нарушению интересов Российской Федерации.

"Несмотря на то, что представители Российской Федерации и крымских музеев неоднократно отмечали необходимость возвращения музейных предметов в Крым, где они были обнаружены и хранились десятилетиями, Нидерланды приняли решение в угоду политической обстановке", - говорится в пресс-релизе.

Коллекцию из примерно двух тысяч экспонатов четырех крымских музеев вывезли в 2013 году в Европу для выставок в Германии и Нидерландах. В марте 2014 года Россия присоединила Крым, и возник вопрос, кому возвращать коллекцию.

Керченский историко-культурный заповедник, Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" направили иск к нидерландскому музею Алларда Пирсона и потребовали вернуть золото им.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" принадлежит Украине и должно быть передано в Киев. Крымские музеи в январе 2017 года подали апелляцию. Слушания начались в Апелляционном суде Амстердама в марте 2019 года, вынесение окончательного решения несколько раз переносили и 26 октября 2021 года суд постановил передать коллекцию Украине. В России пообещали обжаловать и это решение.

СКР Александр Бастрыкин Крым Украина Нидерланды Апелляционный суд Амстердама

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