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Первый прямой рейс в Египет отправился из аэропорта Хабаровска

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Из международного аэропорта Хабаровска во вторник, 26 октября, впервые вылетел прямой рейс в Египет, сообщает пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что борт авиакомпании Pegas Fly вылетел в Шарм-эль-Шейх в 5:00 местного времени с полной пассажирской загрузкой. На рейсе задействован Boeing 767-300, в его салоне 290 мест (278 мест в эконом-классе и 12 в бизнес-классе).

Время в пути до популярного египетского города-курорта составит 12 часов. Пока из Хабаровска в Шарм-эль-Шейх самолет будет летать один раз в две недели. В дальнейшем частота вылетов и продолжительность выполнения прямых рейсов будет зависеть от эпидемиологической обстановки в мире, отмечается в релизе.

Все иностранные туристы, прибывающие в Египет, обязаны предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до прибытия в аэропорт назначения. Вакцинированные туристы, в том числе вакциной "Спутник V", освобождены от тестирования. Переболевшие коронавирусом ПЦР-тест предоставить обязаны. Справка нужна на арабском или английском языке.

После возвращения из Египта россияне должны пройти однократное ПЦР-тестирование и в течение четырех календарных дней разместить его результаты на портале "Госуслуги".

Хабаровск Шарм-эль-Шейх Египет

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