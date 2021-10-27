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Авиабилеты из РФ на курорты Турции и Египта подорожали до 350-450 тысяч рублей

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Стоимость авиабилетов в турецкую Анталью повысилась до 350 тысяч рублей, а на курорты Египта до 450 тысяч рублей в одну сторону, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на агрегатор Aviasales.

"Стоимость авиабилетов из Москвы на курорты Египта достигла 450 тысяч рублей на пассажира в один конец экономклассом. Именно такой ценник выдал "Известиям" агрегатор Aviasales вечером 26 октября на рейсы в Хургаду с вылетом 29 октября", - говорится в публикации.

Издание уточняет, что на вечер 26 октября стоимость билетов различных авиакомпаний с вылетом 29 октября из Москвы в Хургаду находилась в диапазоне от 62,5 тысяч до 450 тысяч рублей, в Шарм-эш-Шейх - от 50 тысяч до 305 тысяч рублей, а перелет из Москвы в Анталью стоил 352 тысяч рублей.

Свободные кресла в самолетах на эти направления заканчиваются быстрее, чем места в отелях, и в точках продаж разных туроператоров путешественники больше не могут забронировать путевку, сообщили газете источники на рынке.

При этом туроператоры ожидают, что к 30 октября загрузка отелей и мест на чартерных и регулярных рейсах достигнет 100%, отмечает издание.

Как пояснили опрошенные газетой представители авиакомпаний и туроператоров, цены взлетели на фоне резкого повышения спроса на перелеты на востребованные у россиян курорты Египта и Турции и быстрой заполняемости кресел в самолетах и отелях.

Традиционно последние дни октября и первая неделя ноября для авиации - период высокого спроса в связи со школьными каникулами и выходными в честь празднования Дня народного единства 4 ноября. Но в этом году дополнительно к этому в России были введены нерабочие дни: начиная с конца октября (точная дата зависит от региона) и до 7 ноября включительно, пишут "Известия".

Турция Египет Анталья Хургада

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