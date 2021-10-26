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Карымский вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на 2,5 км

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Вулкан Карымский на Камчатке во вторник днем выбросил столб пепла на высоту до 2 тысяч 500 метров над уровнем моря. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Пепловый шлейф на высоте до 2,5 км над уровнем моря протянулся на 44 км к востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

KVERT установила для Карымского вулкана один из наиболее угрожающих - оранжевый - цветовой код опасности для авиации.

В свою очередь в главном управлении МЧС по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что пепловый шлейф ветром относит в сторону Кроноцкого залива, на пути его распространения населенных пунктов нет.

Пеплопадов в жилых районах не зарегистрировано, уточнили в МЧС.

Карымский (высота – 1 тыс. 536 м) – один из активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе края в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского.

Камчатка Камчатский край

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