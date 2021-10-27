Землетрясение магнитудой 4,4 произошло возле Петропавловска-Камчатского

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,4, произошедшее в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическое событие произошло в ночь на среду. Его эпицентр находился в 76 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 55 км.

Энергетический класс землетрясения составил 10,5.

В свою очередь в Главном управлении МЧС России по региону "Интерфаксу" сообщили, что подземные толчки в населенных пунктах не ощущались.

"Жертв и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась", - сообщили в МЧС.