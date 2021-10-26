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Башенный кран упал на строящуюся больницу в Хабаровске

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело после обрушения башенного крана на строящуюся детскую поликлинику в Хабаровске. Об этом сообщает управление СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Дело расследуется по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), говорится в сообщении.

По информации следственных органов, кран упал на фасад здания в ходе строительных работ около 17:30 по местному времени (10:30 по Москве). В результате ЧП погиб рабочий. Крановщик госпитализирован: он в реанимации в тяжелом состоянии.

Строительство детской поликлиники началось в 2020 году. Здание четырехэтажное, в нем будут размещены информационно-аналитическое и консультативно-диагностическое отделения, дневной стационар, клинико-диагностическая лаборатория, блоки, связанные с медико-социальной помощью, восстановительной медициной, организацией медпомощи детям в образовательных учреждениях.

Поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену. Учреждение строится в крупном жилом массиве "Строитель".

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