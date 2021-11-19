Прокуратура выявила нарушения после падения крана на строящуюся больницу в Хабаровске

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Индустриального района Хабаровска выявила ряд нарушений при строительстве детской поликлиники, на которую 26 октября упал башенный кран, в результате чего погиб рабочий, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

"Установлено, что организацией, осуществляющей строительство инфекционного отделения детской краевой больницы, использовался башенный кран с истекшим сроком эксплуатации, в отсутствие документов о его готовности к работе и без проведения на объекте экспертизы промышленной безопасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, на кране не было информации о дате его изготовления, прохождении освидетельствования, пригодности к эксплуатации, а также документов, регламентирующих правила эксплуатации крана.

По данным прокуратуры, некоторые сотрудники не были обеспечены спецодеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты.

"Выявлены факты допуска к работе без проведения вводного инструктажа, а начальник участка вовсе не проходил проверку на знание требований законодательства об охране труда", - отметили в ведомстве.

По итогам проверки прокурор района вынес руководителю организации представление, все нарушения должны быть оперативно устранены. В отношении предприятия и его руководителя возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 9.1 (нарушение требований промышленной безопасности), ч. 3 ст. 5.27.1 (допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда), ч. 4 статьи 5.27.1 (необеспечение работников средствами индивидуальной защиты) КоАП РФ.

Виновным грозят штрафы в общей сумме до 580 тыс. рублей, а также приостановление деятельности организации на 90 суток.

Как сообщалось, кран упал на фасад здания в ходе строительных работ 26 октября. В результате погиб один рабочий, а крановщик получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ).

Строительство детской поликлиники началось в 2020 году. Здание четырехэтажное, в нем будут размещены информационно-аналитическое и консультативно-диагностическое отделения, дневной стационар, клинико-диагностическая лаборатория, блоки, связанные с медико-социальной помощью, восстановительной медициной, организацией медпомощи детям в образовательных учреждениях.

Поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену. Учреждение строится в крупном жилом массиве "Строитель".