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Полиция нашла пропавшую актрису Светлану Светличную

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники уголовного розыска нашли пропавшую ранее 81-летнюю актрису Светлану Светличную, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Светличная обнаружена, с ней все в порядке, она жива и здорова", - сказал собеседник агентства. По его данным, сейчас Светличная принимает участие в записи телепередачи.

Ранее глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка ведомства доложить ему об обстоятельствах исчезновения в Москве актрисы Светличной. "Светлана Афанасьевна неоднократно принимала участие в творческих встречах и торжественных мероприятиях с кадетами и молодыми следователями. Она всегда проявляет неравнодушие и отзывчивость в вопросах воспитания молодого поколения. И в этой ситуации ведомство также не может остаться в стороне от произошедшего", - говорилось в сообщении СКР.

Ранее стало известно, Светличная перестала выходить на связь 21 октября в Москве.

Светличная снималась в "Бриллиантовой руке" в роли соблазнительницы Анны Сергеевны, в "Семнадцати мгновениях весны", "Стряпухе", "Новых приключениях неуловимых", в "Месте встречи изменить нельзя" и других фильмах. В 1974 году ей было присвоено звание "Заслуженная артистка РСФСР".

Светлана Светличная

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