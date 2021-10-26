Пропавшую девочку во Владимирской области нашли в лесу у тела матери

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Десятилетняя девочка, пропавшая в воскресенье во Владимирской области, найдена живой в лесу, ее мать погибла, сообщает управление СКР по региону.

Информация о том, что жительница города Гусь-Хрустальный увела свою дочь в лес и пропала, поступила в следственный отдела вечером в воскресенье.

Девочку нашли живой во вторник примерно в 6 часов утра недалеко от деревни Бабино Гусь-Хрустального района, рядом с ребенком обнаружено тело матери с признаками переохлаждения. Девочка была госпитализирована, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В ходе проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По данным СМИ, погибшая женщина 1985 года рождения состояла на учете у психиатра. В воскресенье она ушла в лес, взяв с собой ребенка. Перед этим женщина сняла с себя одежду.