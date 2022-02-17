В Иркутске школьница пропала по пути из магазина домой

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Иркутске полиция ищет 10-летнюю девочку, которая в четверг вышла из магазина на улице Советская и не дошла до дома, сообщили в управлении МВД по региону.

Заявление об исчезновении девочки подала ее мать.

В магазине девочка была с мамой, уточнили "Интерфаксу" в управлении.

Ребенка ищут наружные наряды полиции, поисковые группы из сотрудников уголовного розыска, инспекторов по делам несовершеннолетних, участковых и добровольцев.