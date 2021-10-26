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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Сочи ужесточили требования к заселению в отели

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Власти Сочи ужесточают правила заселения туристов в гостиницы на время объявленных в стране нерабочих дней и в последующий период.

Проживание в отелях Сочи для туристов станет возможным только при наличии сертификата о вакцинации, справки о медицинском отводе, прививки одним из компонентов вакцины, ПЦР-теста или добровольного согласия в трехдневный срок привиться от COVID-19, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в эфире "России 24" (ВГТРК) во вторник.

"Ужесточаются требования к ресторанам и кафе и другим объектам общественного питания. Все они будут принимать гостей при наличии QR-кода о вакцинации, либо QR-кода о перенесенном заболевании", - заявил Копайгородский.

По его словам, такие требования продлят и после 7 ноября, вплоть до зимнего курортного сезона.

"До конца года мы намерены принять порядка 7 млн туристов", - сообщил мэр. Он также отметил, что в целом эпидемиологическая обстановка в Сочи стабильная и находится под контролем.

"В городе прошли вакцинацию уже 200 тыс. жителей. Активно привились и туристы в летний курортный сезон. В Сочи 29 пунктов вакцинации, которые работают во всех районах", - сказал Копайгородский.

Период с 30 октября по 7 ноября в Сочи, как и во всем Краснодарском крае, объявлен нерабочими днями. Массовые мероприятия запрещены.

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