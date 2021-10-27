Загрузка мест размещения в Сочи снизилась 95% до 75%

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября власти Сочи ожидают загрузку отелей и других мест размещения на 75%, при том, что месяц назад она составляла 95%, сообщил журналистам мэр города Алексей Копайгородский.

Кроме того, на этот период в городе отменили все культурные и спортивные мероприятия и ограничили доступ к большинству достопримечательностей. Туристов будут пускать только в 35 объектов на открытом воздухе - в парки, скверы и на горнолыжные курорты, предупредил мэр.

Также для приема посетителей подготовлены 30 зимних пляжей.

"С учетом всех ограничений и санитарно-эпидемиологических мер для нас это такой же вызов, как и пик лета, к которому мы готовы. Контроль над эпидобстановкой в городе осуществляют межведомственные мониторинговые группы. Они контролируют исполнение объектами размещения и общепита требований, которые действуют на территории нашего региона", - отметил Копайгородский.

По его словам, на всех туристических объектах работают волонтеры, которые раздают гостям памятки, маски и напоминают о социальной дистанции. Также он отметил жесткий контроль за масками в транспорте.

26 октября стало известно, что в Сочи ужесточили правила размещения в гостиницах: туристов будут туда заселять только по предъявлении документа о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции. Также возможно заселение по отрицательному ПЦР-тесту или по обязательству туриста привиться в трехдневный срок.

По словам мэра, предприятия общепита будут принимать посетителей только по QR-кодам, и это ограничение будет действовать и после 7 ноября, вплоть до зимнего курортного сезона.

"По нашим прогнозам, в эти нерабочие дни Сочи посетит достаточно большое количество гостей. Ожидаем свыше 100 тысяч туристов", - сказал Копайгородский.