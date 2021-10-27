Заксобрание Приморья сократило кворум до половины из-за пандемии

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Заксобрание Приморья приняло закон, которым сократило для себя кворум с двух третей до половины избранных депутатов. Начальник правового управления аппарата парламента Ирина Володина заявила, что принятие закона позволит оптимизировать работу Заксобрания в условиях пандемии.

Она отметила, что противоречий как таковых федеральному закону нет, есть вопрос целесообразности.

"Считаю, вполне целесообразно скорректировать наш закон, поскольку в условиях пандемии, когда есть необходимость в проведении внеочередных заседаний, оперативно их созывать", - сказала Володина.

Законопроект был внесен комитетом для приведения краевого закона в соответствие с федеральным законодательством.

Поправки поддержали 25 депутатов, 13 проголосовали против. Против них выступили представители фракции КПРФ, которые отметили, что прежняя норма о кворуме в две трети депутатов не противоречит федеральному законодательству. Они также назвали законопроект "сырым" и "ангажированным".

Коммунисты также обратили внимание, что с начала пандемии заседания краевого Заксобрания проводятся по видеоконференцсвязи и проходят при достаточном для кворума количестве депутатов.

"Наш закон не корректировался в этой части с 1995 года. Федеральным законом в 2007 году внесено уточнение в эту норму. Раньше было установлено, что правомочность определяется только законами субъекта. В 2007 году внесены дополнения, о том, что заседание законодательного органа государственной власти субъекта РФ не может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50% от числа избранных депутатов", - говорила Володина.

На сентябрьских выборах единороссы получили в краевом Заксобрании 23 мандата из 40, коммунисты - 14 что почти вдвое больше, чем в прежнем созыве.