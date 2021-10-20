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Володин отправит на удаленку часть аппарата Госдумы

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Часть аппарата Госдумы переведут на удаленную работу из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил журналистам спикер палаты Вячеслав Володин.

Он анонсировал предстоящую реорганизацию работы депутатов и аппарата в этих условиях.

По его словам, будет делаться все, чтобы обеспечить деятельность народных избранников, "чтобы процесс законотворчества не пострадал". В частности, после возвращения из регионов в Москву депутаты будут обязательно сдавать ПЦР-тесты.

Госдума восьмого созыва в первый же день своей работы решила из-за пандемии сократить число пленарных заседаний с трех до двух в неделю. Пленарные заседания будут проходить три недели подряд, а четвертую неделю месяц депутаты будут разъезжаться по своим регионам для работы с избирателями. Пока такой режим работы распространили на октябрь, ноябрь и декабрь.

В тот же день оказалось, что COVID-19 в тот момент болели 11 депутатов из 450. Вскоре заболел еще один. Володин говорил, что он в первый раз привился год назад, затем ревакцинировался в мае и снова сделал прививку в конце сентября 2021 года.

Мосгордума в сентябре после перерыва возобновила работу дистанционно, а в начале октября решила перейти полностью на удаленку до конца года из-за коронавируса.

Хроника 09 января 2020 года – 20 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Госдума Вячеслав Володин коронавирус Мосгордума

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